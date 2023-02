Mercado Hidalgo, cada vez más desolado

El Mercado Hidalgo se vacía, y en parte, los responsables son el comercio ambulante, y la falta de promoción de dos administraciones municipales y media, que se olvidaron de poner de relieve la importancia de comprar en los puntos tradicionales de venta, informó el comerciante florista Gabino Arellano Cano.

Dijo que en general no hay una promoción a los mercados, y el resultado se aprecia en días que se supone deberían ser de alta presencia de clientes como este lunes de descanso, y los pasillos permanecieron vacíos y solo con clientes en puntos de primera necesidad como la alimentación.

Dijo que la última gran promoción que vio en el mercado, ocurrió en el trienio 2012-2015, en el trienio 2015-2018 solo se les fue en promesas, en el trienio pasado nada sucedió y en el actual, la alcaldía no ha hecho promoción.

Comentó que no se puede interpretar que el alcalde no haya hecho caso, sino que los funcionarios que colocó en los cargos para resolver ese asunto, no han hecho su tarea de promover al mercado.

Aseguró que tan solo este lunes, la movilidad del mercado se vio impactada por la falta de clientes y pasillos solitarios, que dejaron a los comerciantes locatarios sin venta.