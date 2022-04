"Mi hija ya descansa en paz":, dice el padre de Nayeli Alfaro

Con un mensaje en redes sociales, Jesús Alfaro confirmó el asesinato de su hija, Nayeli Alfaro, desaparecida desde hace varios días en San Luis Potosí.

"Hay un juez divino y él lo juzgará, pero aquí en la Tierra pagará lo que tenga que pagar y que Dios se encargue porque mi hija ya descansa en paz con mi padre celestial, desde el pasado 23 de marzo gracias", se lee en la publicación de Jesús Alfaro, junto con la imagen de la pareja de Nayeli, Uriel "N", señalado como presunto responsable de su desaparición.

Desde la página "Buscando a Nayeli Alfaro Silva", se difunde la imagen de Uriel "N", de quien no se conoce ubicación desde el sábado 26 de marzo.

Él fue quien presentó la denuncia por su desaparición y apoyó a los agentes de investigación en las primeras pesquisas; no obstante, cuando las cámaras de seguridad señalaron su probable participación en la desaparición de la joven, ya no ha sido localizado.

Hasta el momento, la versión oficial de la Fiscalía General del Estado es que esperarán a tener los resultados de las pruebas genéticas para confirmar si el cuerpo encontrado en Villa de Pozos pertenece a Nayeli Alfaro.