"Migajas", le ha dado Gobierno a ZI: Ponce

El expresidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial, Ónix Ponce Lomas, pidió que los gobiernos hagan valer los impuestos que han pagado tanto a nivel Estatal como municipal, para que los recursos sean aplicados en la Zona Industrial y sus mejoras, porque al menos en los últimos 12 años lo que recibieron fueron migajas.

Dijo que prenderán veladoras para que el gobierno estatal actual les apoye en infraestructura en seguridad en control de flujo de aguas y todo lo que requiere la Zona Industrial con urgencia.

Consideró que lo que necesita la Zona Industrial es que recupere su propia personalidad jurídica para el manejo de recursos, que se traduzcan en el mejoramiento y la atención a los problemas urgentes, llámese fideicomiso, organización independiente, organismo descentralizado, patronato o condominio.

Aclaró que lo primero que se debe considerar es que a lo largo del tiempo ha faltado voluntad de los tres niveles de gobierno para resolver problemas de la principal área generadora del Producto Interno Bruto de la entidad.

Precisó que la Zona Industrial depende de lo que los gobiernos en turno deben dar

Informó que los empresarios han dado mucho más de lo que han recibido del gobierno en materia de infraestructura, y a lo largo de la mayor parte de los años, el gobierno estatal no ha estado a la altura de lo que la propia industria ha apoyado incluso con sus propias contribuciones de impuestos.

Precisó que un inversionista arriesga, invierte, emplea y hace esfuerzos sobrehumanos para conservar la plantilla laboral.

"A diferencia de otros organismos, nosotros no somos aplaudidores y no damos beneplácitos de todos", afirmó. Los empresarios son los primeros que levantan la mano cuando no están en curso las cosas: "a lo mejor son exigentes, pero solo demandan lo que se merecen tanto las empresas como quienes trabajan en ellas, es decir una Zona Industrial digna y a nivel de las empresas que están asentadas en ella", expresó.

"Necesitamos un proceso por el que no se dependa de la voluntad del gobierno en turno, sino que se garanticen presupuestos en tema de infraestructura, y no llamaradas, y que terminen las obras, pero que implementen mecanismos permanentes de flujos continuos para mantenimiento.

Consideró necesario también que haya una figura que garantice el flujo permanente de recursos públicos y no solo obras que una administración realiza y de cuyo mantenimiento se olvidan por el resto de los años.

Explicó que ahora que hay nuevo presidente municipal y nuevo gobernador, y se debe considerar que tienen más cargas impositivas por recibir de los industriales, tal y como ocurre con el Impuesto Especial sobre Erogaciones al Trabajo Personal, conocido como Impuesto Sobre la Nómina para el caso del Gobierno del Estado, y el Impuesto Predial en el caso del Ayuntamiento de la Capital.

Demandó de ambos gobiernos una respuesta para mantener en pie tanto la generación como el mantenimiento de la infraestructura.