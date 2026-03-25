Migrarán 20 empresas de Guanajuato a San Luis

Al menos veinte empresas del Estado de Guanajuato migrarán al Estado de San Luis Potosí, para instalarse en sus parques industriales y ya hay un número indeterminado hasta ahora de compañías de estados del Norte que también quieren llegar a esta entidad y en particular a la zona metropolitana, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Aseguró que el anuncio del cambio de lugar de las inversiones no es producto de la casualidad, ni que San Luis Potosí esté de moda, sino que simple y sencillamente es porque hoy San Luis Potosí se encuentra con otros índices de seguridad que dan estabilidad a las inversiones.

Aseguró que San Luis Potosí es el quinto estado más seguro de todo México y abriendo este año 2026, en los meses de enero y febrero se colocó como el tercer estado con más seguridad de todo el país.

El gobernador aseguró que eso no es una cosa fácil. "En verdad que tenemos vecinos complicados en el tema de la seguridad pública... como ustedes lo pudieron ver, en días pasados hace tres semanas se incendiaron todos nuestros estados alrededor y San Luis Potosí no tuvo ni una sola carretera cerrada... eso habla de lo que ha crecido San Luis Potosí en seguridad".

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Gallardo Cardona comentó que han gastado más de 6 mil millones de pesos anuales, es decir más de 25 mil millones de pesos invertidos en seguridad "para que hoy tengamos la Guardia Civil Estatal más fortalecida".

Aseguró de que se trata de la corporación policial la más equipada del país "y por eso, antes de pensar en un crecimiento económico en San Luis Potosí, hemos pensado que con la seguridad para facilitar las condiciones del crecimiento económico