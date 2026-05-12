Miles acuden a panteones por el Día de las Madres

Durante el pasado fin de semana, los cementerios municipales de Soledad de Graciano Sánchez, registraron una afluencia superior a las cinco mil personas con motivo de la celebración del Día de las Madres, informó el director de Servicios Municipales, Antonio Zamarripa.

El funcionario detalló que el panteón municipal número 1 "Nuestra Señora del Refugio" fue el camposanto que concentró la mayor cantidad de visitantes, seguido por el cementerio particular "Jardín del Perpetuo Socorro", ubicado en la comunidad de El Morro.

En tanto, el panteón municipal número 2 "El Señor de la Misericordia" presentó una asistencia menor, aunque también mantuvo una importante presencia de familias que acudieron para recordar a sus seres queridos.

El funcionario señaló que, derivado de la gran cantidad de personas que acudieron durante los días viernes, sábado y domingo, se recolectaron alrededor de diez toneladas de basura en los tres cementerios, principalmente residuos como plásticos, flores secas, hierba y otros desechos generados tanto en el interior como en las inmediaciones de los camposantos.

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