Miles de peregrinos parten hacia San Juan

Mas de 5 mil de peregrinos, a los que se sumaron otros en el transcurso del viernes en diferentes comunidades, van de nuevo a San Juan de los Lagos, un recorrido en el que les esperan diez días de sacrificio, de caminar, de orar y de pedir milagros por ellos y sus seres más cercanos.

A las 12 del día se encontraron con habitantes de Escalerillas, pernoctaron en el camino a San Francisco, en Villa de Arriaga; está previsto que poco a poco se sumen más potosinos a la Caravana Nacional de la Fe.

Esta vez, los peregrinos participaron en una misa a las 6 de la mañana en el templo de Morales, arropados por un clima que ya había mejorado, por elementos de la Policía Vial que les cerraron las calles para abrir su salida y el camino que los llevaría desde Prolongación Azufre, la calle del jardín principal, para cruzar el añejo puente del río Santiago y avanzar hasta la avenida Manuel Nava.

A lo largo del camino, los peregrinos cantan y rezan, mientras se protegen con sombreros, porque el clima de mejoría también les trajo luz solar. Por la mañana, manos altruistas de familias que demuestran su empatía, les proporcionaron algunos alimentos en diversos puntos, desde la salida de Morales hasta la toma de la avenida Salvador Nava Martínez con rumbo a Cordillera de los Alpes.

El Ayuntamiento de la capital les envía pipas para abastecerse de agua. La Coordinación Estatal de Protección Civil asignó una brigada con equipo de atención de primer contacto, acceso a medicamentos y cobijas. Se incorporó el Cuerpo de Bomberos Metropolitanos con una brigada de vigilancia, más equipo de rescate y salvamento.