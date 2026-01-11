logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Fotogalería

¡CON NUEVOS BRÍOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Minera México adeuda 280 mdp de impuesto predial

Esa cantidad hasta el 2025, todavía falta contabilizar el 2026

Por Rolando Morales

Enero 11, 2026 03:00 a.m.
A
Minera México adeuda 280 mdp de impuesto predial

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que Minera México mantiene un adeudo acumulado cercano a los 280 millones de pesos por concepto de impuesto predial, cifra correspondiente al periodo que abarca hasta 2025.

El presidente municipal explicó que, aunque el pago correspondiente a 2026 aún no vence, el Ayuntamiento ya inició procesos legales y requerimientos fiscales para exigir el cobro a la empresa. "Hay acercamiento por un lado, pero hay juicios ya, tienen más de seis meses en eso", comentó.

Galindo aseguró que el gobierno capitalino mantiene abierta la vía del diálogo para alcanzar un entendimiento.  "Lo ideal es llegar a un acuerdo, yo estoy abierto a llegar a un acuerdo; es mejor un buen acuerdo que un buen pleito", afirmó.

El edil reconoció que Minera México es el caso más relevante por el monto del adeudo, aunque existen otras compañías rezagadas, aunque de menor tamaño. No obstante, insistió en que la intención es recuperar la cartera vencida sin confrontaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El alcalde señaló que entre el 10 y 15 por ciento de las industrias de la zona metropolitana adeudan predial del año pasado, por lo que el Ayuntamiento ha intensificado acercamientos, especialmente durante enero, cuando aplica descuentos.

Galindo subrayó que una empresa como Minera México "que cotiza en bolsa", puntualizó debería evitar cargas negativas como la falta de pago del predial. "Les hace mucho daño deber el predial; no sé por qué no hemos llegado a un acuerdo", dijo.

Finalmente, confió en que este año pueda alcanzarse un convenio definitivo: "Conmigo siguen las puertas abiertas poco a poco, todos se tienen que poner al corriente".

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Arreola propone ley de carrera judicial
    Arreola propone ley de carrera judicial

    Arreola propone ley de carrera judicial

    SLP

    Redacción

    Tras impulsar la reforma judicial, Morena ahora propone regular la carrera judicial en SLP.

    Cierre parcial en Chapultepec por fuga de agua
    Cierre parcial en Chapultepec por fuga de agua

    Cierre parcial en Chapultepec por fuga de agua

    SLP

    Redacción

    Mantienen cierre parcial en avenida Chapultepec.

    Cerrarán camino a la presa San José por filmación
    Cerrarán camino a la presa San José por filmación

    Cerrarán camino a la presa San José por filmación

    SLP

    Redacción

    El próximo lunes no habrá paso a la zona de 04:00 a 20:00 horas

    Instalan 55 luminarias LED en San Sebastián
    Instalan 55 luminarias LED en San Sebastián

    Instalan 55 luminarias LED en San Sebastián

    SLP

    Redacción

    Modernizan alumbrado en jardín y calles aledañas.