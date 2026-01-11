Minera México adeuda 280 mdp de impuesto predial

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, confirmó que Minera México mantiene un adeudo acumulado cercano a los 280 millones de pesos por concepto de impuesto predial, cifra correspondiente al periodo que abarca hasta 2025.

El presidente municipal explicó que, aunque el pago correspondiente a 2026 aún no vence, el Ayuntamiento ya inició procesos legales y requerimientos fiscales para exigir el cobro a la empresa. "Hay acercamiento por un lado, pero hay juicios ya, tienen más de seis meses en eso", comentó.

Galindo aseguró que el gobierno capitalino mantiene abierta la vía del diálogo para alcanzar un entendimiento. "Lo ideal es llegar a un acuerdo, yo estoy abierto a llegar a un acuerdo; es mejor un buen acuerdo que un buen pleito", afirmó.

El edil reconoció que Minera México es el caso más relevante por el monto del adeudo, aunque existen otras compañías rezagadas, aunque de menor tamaño. No obstante, insistió en que la intención es recuperar la cartera vencida sin confrontaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El alcalde señaló que entre el 10 y 15 por ciento de las industrias de la zona metropolitana adeudan predial del año pasado, por lo que el Ayuntamiento ha intensificado acercamientos, especialmente durante enero, cuando aplica descuentos.

Galindo subrayó que una empresa como Minera México "que cotiza en bolsa", puntualizó debería evitar cargas negativas como la falta de pago del predial. "Les hace mucho daño deber el predial; no sé por qué no hemos llegado a un acuerdo", dijo.

Finalmente, confió en que este año pueda alcanzarse un convenio definitivo: "Conmigo siguen las puertas abiertas poco a poco, todos se tienen que poner al corriente".