"Mis ropas rojas ya las vendí", dice Enrique Galindo

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, insistió en que se defenderá por su proceso de expulsión del PRI estatal, pese a que ya vendió su ropa roja, ya que está en su derecho.

"Yo al PRI ya lo guardé, mis ropas rojas ya las vendí"; sin embargo, puntualizó que acudirá a la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para impugnar su expulsión del partido, luego de que el Tribunal Electoral del Estado resolviera en su contra.

"Estoy defendiendo los derechos de cualquier militante y los tengo, a lo mejor pierdo, pero lo voy a intentar, pero eso no quiere decir que quiere dañar al PRI", señaló.

Por eso, negó las acusaciones que lo vinculan con la divulgación de imágenes de consumo de alcohol en la sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como refirió el representante jurídico del partido, Alberto Rojo Zavaleta.

Aparte, Galindo Ceballos negó que la demora en las obras del Parque de Morales se deba a una falta en la transmisión de licencias por parte del Ayuntamiento capitalino, si no por un amparo promovido por la organización Cambio de Ruta contra el proyecto.

Esto luego de que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona declaró este lunes que el retraso de seis meses en la rehabilitación del mencionado parque se debe a la tardanza de la capital para la entrega de permisos necesarios para las obras.

El edil capitalino explicó que hasta hace cerca de dos meses se tramitó la licencia de construcción, "que no se había tramitado, entonces no es propiamente nuestra responsabilidad, la licencia es el permiso para construir y no había ningún trámite, entonces no es mi culpa", dijo.

Puntualizó que toda obra pública pasa por el mencionado trámite; sin embargo, refirió que el principal motivo por el que se detuvo la obra fue el amparo promovido por ciudadanos.