Mítines preocupan a Salud pero no tiene facultades para impedirlos, insiste Lutzow

El secretario de Salud, Miguel Lutzow Steiner reconoció que ven con preocupación la realización de mítines en los que se incumplen las medidas sanitarias y que podrían agravar otra vez la pandemia de covid.

Sin embargo, reconoció que hay un marco jurídico dentro del cual no tienen facultares para intervenir e impedir ese tipo de actividades masivas.

Cuestionado sobre que pareciera que las restricciones aplican para todos los potosinos pero no a los políticos, recalcó que en algunas actividades las autoridades sanitarias sí tienen facultades para actuar, pero en el caso de las actividades proselitistas, no hay una normatividad que se los permita.

Recalcó que se han establecido protocolos para la realización de eventos políticos, "lo que no podemos hacer, no podemos agarrar o hacernos acompañar de la Guardia Nacional o la Sedena y presentarnos en un parque público a suspender un evento, no tenemos facultades legales para hacer eso, no es un prestador de servicios, es un partido político y se sujeta a reglas que tienen que ver con la actividad política".