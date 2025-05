Mito, que empresas pierdan tras reducción de jornada laboral

Representantes del Frente Nacional por las 40 horas en San Luis Potosí, así como líderes sindicales, señalaron que es un mito que la reducción de jornada laboral genere afectaciones para las empresas, así como perdidas o recesión económica.

Así lo señaló Víctor Hernández, del Frente por las 40 horas en la entidad, señaló que la viabilidad dependerá para quien le conviene, pues refirió que las ganancias que las empresas generan en el país el 65 por ciento va para los empresarios y el 35 por ciento se destinan para los trabajadores y señaló que existe un margen para que las empresas no sufran las consecuencias de la reforma.

“Entonces estamos hablando de que si los empresarios dicen que no es viable, pues más que una preocupación legítima acerca de la economía de México, en realidad se están preocupando mucho más por no perder sus privilegios, por no perder esas ganancias”.

Por su parte, Diana Jaqueline Rodríguez, también del Frente por las 40 horas, refirió que cuando nos asumimos como clase trabajadora debemos de pensar que las empresas cuentan con un lenguaje distinto, pues el tiempo de la clase trabajadora es para las empresas un bien mercantil, “nosotros estamos dando de nuestro tiempo, de nuestros saberes y habilidades para que esa ganancia sea ya sin los gastos fijos, ya sin la inversión, para que las ganancias se repartan

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

más equitativamente”.

Para Dinorath Peralta Saucedo, de la Casa Obrera Potosina, señaló que no existe ningún dato en ningún país de Latinoamérica en donde se haya registrado una disminución en la productividad por la reducción de la jornada laboral.

“Nos quieren espantar muchas veces las empresas cuando hablamos de la defensa de los derechos laborales, que la defensa de los mismos va a traer recesión económica, va a traer baja productividad, va a disminuir los ingresos de las empresas y, por lo tanto, van a afectar a las familias trabajadoras, pues eso no está constatado es más bien un discurso del tipo ideológico”.