Moctezuma B. no desea postularse a la gubernatura

"Mi aspiración es terminar como secretario de Educación Pública. Mi aspiración es responderle al señor presidente de la República", respondió Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), al ser cuestionado sobre sí tiene aspiraciones políticas a la gubernatura de San Luis Potosí en 2021.

Luego de inaugurar la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM), expuso que "para dar nota", su objetivo es ser reelecto para un segundo periodo al frente de la SEP, pues la educación es un tema que requiere de continuidad, estabilidad, atención y relación con el magisterio.

Moctezuma Barragán sentenció que "su aspiración" es concluir su función pública encabezando dicha dependencia federal, tal como se lo confirió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"En este momento como les dije, estoy 100 por ciento abocado a las tareas que me ha pedido el señor presidente, y con cumplirle al presidente yo me sentiré satisfecho, porque es un honor estar trabajando en un tema tan sensible como es la educación", declaró.

En columnas periodísticas y en el ámbito político local y nacional, se han difundido supuestas pretensiones del funcionario federal por formar parte del proceso electoral 2021 a la gubernatura potosina, en donde sería abanderado por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).