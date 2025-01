Molesta en MC mayoriteo oficialista en Congreso

El trabajo de Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en esta Legislatura ha sido para "cumplir los caprichos de la Presidencia de la República", declaró el diputado local y dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Marco Gama Basarte.

Señaló que, si bien es respetable que algunos legisladores se encuentran en la curva de aprendizaje de la labor legislativa, se ha observado la pronta aprobación, sin análisis, de reformas constitucionales que cumplen con la agenda del Gobierno Federal o Estatal.

"Hemos observado la aprobación sin razón, sin argumento, a las carreras, simplemente por cumplir, tanto Morena como el Verde, por cumplir los caprichos de la presidencia de la República, lo que te dicen sin saber los efectos que causa en San Luis", señaló.

Gama Basarte mencionó como ejemplo la homologación a nivel local de la reforma al Poder Judicial, de la cual aseguró que traerá problemas al estado, principalmente en materia presupuestal.

"Al día de hoy el Ceepac no cuenta con los recursos que de manera normal sirven para la operación de los partidos, hasta la fecha no se ha entregado, por ejemplo, noviembre. Para generar el proceso electoral, no existe una partida para ese proceso, debe hacerse una reasignación presupuestal a fin de que se pueda llevar a cabo el proceso", señaló el diputado.

Marco Gama concluyó que el trabajo de los legisladores oficialistas locales se ha visto influenciado por órdenes del Ejecutivo Federal y Estatal, con la aprobación de reformas emanadas de ambos poderes.

"Nos muestran que no es el hecho de venir a generar una buena labor o una labor independiente en el Congreso del Estado, sino dependiente de las decisiones que se toman, por un lado en la Presidencia de la República, y por el otro en el Gobierno del Estado", afirmó.