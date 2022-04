Monreal se solidariza con Mónica N. y cree que la venganza no está en la mente de Gallardo

Aunado a confiar en obtener la candidatura morenista a la presidencia en las elecciones del 2024, Ricardo Monreal Ávila, senador de la República de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), declaró que se niega a pensar que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona mantiene una persecución política en contra de Mónica Liliana N., ex secretaria de Salud.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), refirió conocer a Gallardo Cardona desde hace tiempo cuando fue presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"Creo que no está en su mente (de Gallardo Cardona) la venganza (...) no dejo de expresar mi solidaridad humana con Mónica, quien fue la candidata de Morena a la gubernatura", dijo el legislador federal.

Planteó que si en su momento Gallardo Cardona fue perseguido políticamente y privado de la libertad de forma temporal, "no creo que tenga la intención de lastimar a nadie. Tengo una opinión positiva de Ricardo Gallardo".

"No voy a hacer leña del árbol caído. Yo tengo una buena opinión de ella, de Mónica. Tengo una buena opinión de su familia y deseo que todo se aclare y se resuelva. No soy juez, no soy Ministerio Público, pero le envío un abrazo de solidaridad humana", concluyó.

Relató que recientemente acudió a Monterrey, Nuevo León para visitar a la cárcel al exgobernador Jaime Rodriguez Calderón "El Bronco", porque los hombres y las mujeres en desgracia política se quedan solos.

Cuestionado sobre si también replicará la misma acción con la excandidata morenista a gobernadora de San Luis Potosí, dijo que "ya veremos".