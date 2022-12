Moon Venture, artista potosina es reconocida entre los 100 mexicanos más creativos

A-AA+

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., diciembre 27 (EL UNIVERSAL).- Aunque hace apenas dos años comenzó a realizar sus primeros trazos como ilustradora independiente en medio de la pandemia, hoy la artista potosina Moon Venture ha logrado conquistar al público no sólo mexicano, sino también americano y europeo, por lo que recientemente fue incluida en la lista de los cien mexicanos más creativos en el mundo.

La selecta lista de la revista destaca a los mexicanos que han logrado abrirse camino en la industria a nivel mundial mediante cualquiera de las manifestaciones artísticas, Moon Venture a sus 28 años de edad es la potosina que figura en este reconocimiento en su edición 2022.

La mención de Venture se centra en el trabajo que la joven potosina realizó al frente del "Hola México Film Festival", además de su colaboración con marcas como Adidas, Netflix, NBA México, Cerveza Victoria, Benito Santos, entre otras.

Además de ser la única mexicana acreedora a la beca del Instituto Europeo Design y la Cámara de Comercio Italiano en México.

Entre los cien más creativos figuran también Manolo Caro (productor), Chumel Torres (youtuber), Luis Galván (bailarín), Javier Camarena (cantante de ópera), Andrés Almeida (actor, músico y pintor), Michel Rojkind (arquitecto), Michelle Rodríguez (actriz y productora), Andrea Santibañez (actriz), Fausto Terán (director audiovisual), Javier Marín (escultor), Sara Maldonado (actriz), Fabiola Guajardo (actriz), Iván Obregón Sánchez, Juan Pablo Bedolla Cornejo (diseñadores de joyería), entre otros.

Tras ser reconocida como una de los cien mexicanos más creativos en el mundo, Moon platicó con EL UNIVERSAL San Luis Potosí sobre el momento por el que pasa su carrera y lo que viene para el próximo año, donde mantiene como una constante su filosofía, "Nunca dejar de creer y crear".

Confesó que la mención la tomó por sorpresa, sin embargo, se siente muy honrada de que el trabajo y la pasión que ha puesto en cada una de sus ilustraciones tome eco y sea reconocida.

"He trabajado muchísimo y se me hace increíble que este tipo de plataformas nos den este lugar que a veces están olvidados en el mundo artístico, me siento muy contenta y muy honrada de estar en esta lista porque he estado trabajando mucho pero jamás me imaginé estar en este tipo de listas y ser reconocida de esta manera".

La creadora recordó que la mayoría de sus trabajos retoman con fuerza la figura femenina, pues su discurso visual que ha dado la vuelta al mundo busca dar voz y abrir espacios a todas las mujeres, "Para mí esta figura es muy importante, es parte de mi trabajo desde el inicio, ir poniendo en alto esta figura y esta representación de lo que es la mujer", añadió.

Aunque los últimos meses han sido agotadores, resalta que han sido gratificantes por la pasión con la que hace su trabajo, por lo que para el próximo año ya tiene algunos proyectos de colaboración con marcas mexicanas e internacionales, así se encuentra en diálogo sobre su participación en importantes festivales de arte en el extranjero.

¿Quién es Moon Venture?

A sus 28 años se ha convertido en un referente de la ilustración y muralismo en México, egresada del Hábitat en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) en el 2020.

Ese mismo año, durante la pandemia comenzó a experimentar la ilustración y el muralismo, camino que la ha llevado a grandes audiencias en América y Europa.