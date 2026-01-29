Morena, PVEM y PT irán juntos en 2027

Los partidos de la alianza, Morena, PT y Partido Verde firmaron una declaración conjunta en la que priorizan la unidad de su movimiento y el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum, rumbo a la elección intermedia de 2027.

En un hotel de la Ciudad de México, los líderes de estos tres partidos: Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena; Karen Castrejón, dirigente nacional del Partido Verde; y Alberto Anaya, líder vitalicio del Partido del Trabajo, aseguraron que "por encima de cualquier interés de partido, estará el interés de México y del proyecto de nación".

Además de mantener la alianza para 2027, elección en la que se elegirá de nuevo la Cámara de Diputados, Luisa María Alcalde señaló que los tres partidos reafirman su compromiso de "fortalecer y profundizar la coalición para consolidar la Cuarta Transformación rumbo al 2027 y garantizar la continuidad del proyecto".

Karen Castrejón indicó que el PVEM, donde milita el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, comparte la convicción de que "la transformación se construye con acuerdos, con diálogo permanente, pero también con la capacidad de procesar diferencias sin poner en riesgo la gobernabilidad ni los avances ya alcanzados".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, Alberto Anaya, afirmó que el Partido del Trabajo mantendrá la alianza electoral con Morena incluso para 2030, asegurando que el PT es el aliado natural y eterno de la izquierda en nuesto país.