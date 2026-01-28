logo pulso
Morena, aún sin definir quién presidirá la Jucopo

Por Ana Paula Vázquez

Enero 28, 2026 03:00 a.m.
A
Morena, aún sin definir quién presidirá la Jucopo

La presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado, pasará a Morena a partir de marzo, conforme al acuerdo de alternancia pactado desde el inicio de la Legislatura, en un contexto en el que el grupo parlamentario, aún no define quién asumirá la conducción interna, confirmó el diputado local Cuauhtli Badillo Moreno.

El legislador señaló que el Partido Verde, concluirá su periodo al frente de la Jucopo al finalizar febrero y que, aunque actualmente el coordinador parlamentario, Roberto García Castillo, ha representado a la bancada, no existe hasta ahora una instrucción formal de la dirigencia para definir al próximo presidente del órgano. Dijo que, Morena cuenta con seis diputadas y diputados, todos con posibilidad de encabezar la coordinación política del Congreso.

Badillo Moreno restó peso al tema de los cargos y afirmó que, al interior de la bancada, se ha privilegiado la agenda legislativa por encima de las definiciones personales, particularmente los temas relacionados con el respaldo al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Indicó que la discusión se dará en una reunión plenaria previa al inicio del cuarto periodo ordinario de sesiones.

Respecto a posibles tensiones internas, como las registradas en el primer año de la Legislatura cuando se ratificó a García Castillo pese a otras aspiraciones, el diputado reconoció que existen intereses naturales entre los integrantes del grupo, pero sostuvo que las decisiones se tomarán por consenso, con la intervención de la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Rita Ozalia Rodríguez. 

Cuestionado sobre si se considera para coordinar la bancada o presidir la Jucopo, Badillo Moreno evitó definirse y argumentó que esperará los tiempos y los acuerdos colectivos. Actualmente, la presidencia de la Junta está a cargo del diputado del Partido Verde Ecologista de México, Héctor Serrano Cortés, designado en septiembre de 2024.

