Morena está coptado por personajes ajenos afirma Convención local

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., octubre 14 (EL UNIVERSAL).- Miembros de la Convención Nacional Morenista en San Luis Potosí dieron a conocer que, conforme a los resultados de la asamblea del pasado fin de semana, se estarán conformando los comités municipales convencionistas, con la intención de recuperar a Morena, al considerar que "actualmente está coptado por personajes ajenos al proyecto de la Cuarta Transformación".

Los inconformes, encabezados por Sergio Serrano Soriano, señalaron que la misión ha quedado muy clara y es la de llevar a la ciudadanía, a simpatizantes y militantes el mensaje de estar comprometidos con el país que se quiere construir: "el México por el cual hemos venido luchando por muchas generaciones".

Sostuvieron que no se trata de ir en contra de Morena, sino que el proyecto de la Cuarta Transformación se pueda ver cristalizado, ya que "desafortunadamente, en estos momentos el partido tanto a nivel nacional como a nivel local está siendo coptado por personas que no comulgan con los valores de la 4T y simplemente tienen una visión 'electorera' de ganar por ganar elecciones".

También, insistieron en que el nombramiento de Rita Ozalia Rodríguez y su Comité Ejecutivo aunque esté reconocido en estos momentos por el Instituto Nacional Electoral (INE) no será el definitivo, puesto que aún no se desahogan las miles de denuncias por irregularidades y claros delitos electorales que se presentaron durante la elección interna y que tendrán que resolver los tribunales, por lo que auguraron de acuerdo a la legalidad se va a anular todo este proceso.