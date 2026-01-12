Morena mantiene su ritmo de afiliación

Morena en San Luis Potosí mantiene abierto su proceso de afiliación y concentra en esa tarea la reorganización interna del partido, mientras pospone cualquier definición sobre alianzas rumbo a la elección de 2027, incluida una eventual coalición con el Partido Verde Ecologista de México, informó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

La dirigente explicó que el registro de militantes se realiza actualmente bajo un esquema de preafiliación, en el que las personas interesadas pueden solicitar su ingreso al partido, pero su incorporación al padrón depende de la evaluación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, instancia que determina si se autoriza o no el registro en cada entidad.

Aunque evitó dar cifras concretas sobre el número de nuevos registros en la entidad, Rodríguez Velázquez afirmó que San Luis Potosí se encuentra entre los estados con mayor avance en afiliaciones a nivel nacional. Indicó que este proceso se mantiene como prioridad antes de avanzar en la integración de las estructuras municipales y en la definición de los consejos locales de Morena.

La presidenta estatal señaló que será una vez concluida la etapa de afiliación cuando se emitan las convocatorias para la conformación de los consejos municipales. Agregó que el próximo día 13 se llevará a cabo una reunión con la dirigencia nacional del partido, encabezada por Luisa María Alcalde, en la que se definirán los siguientes pasos de la reorganización interna.

Según la base de datos pública del Instituto Nacional Electoral (INE), a corte de 2023 Morena contaba en San Luis Potosí con 37 mil 576 personas afiliadas. A nivel nacional, el padrón del partido es encabezado por el Estado de México, con 402 mil 891 militantes, seguido por la Ciudad de México, con 307 mil 509, y Veracruz, con 180 mil 927 afiliados.