Morena sostiene que no avala la ley anticonstitucional

Morena en San Luis Potosí fijó postura frente a la llamada "Ley Gobernadora" y dejó claro que, aunque el partido respalda la paridad de género y el avance de las mujeres en la vida pública, no avalará reformas que se aparten de la Constitución o de los principios democráticos.

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, señaló que el movimiento de la Cuarta Transformación ha sido impulsor de la participación política de las mujeres, lo que —dijo— se refleja en que México cuenta hoy con su primera presidenta, Claudia Sheinbaum, así como con una dirigencia nacional encabezada por Luisa María Alcalde. No obstante, advirtió que las leyes no deben hacerse a la medida de personas ni de coyunturas políticas.

La dirigente estatal sostuvo que imponer candidaturas desde una ley local puede generar problemas legales y precedentes negativos, al invadir facultades que corresponden tanto a la Constitución como a los procesos internos de los partidos políticos.

En ese sentido, subrayó que la paridad debe construirse con reglas claras y con apego al marco constitucional. Sobre una eventual impugnación de la reforma, Rodríguez Velázquez explicó que el tema se encuentra en análisis jurídico y recalcó que Morena actuará de manera responsable y por las vías institucionales.

Afirmó que no se trata de confrontaciones políticas, sino de cuidar la legalidad y que las leyes estén correctamente fundamentadas.

En relación con posibles afectaciones a las alianzas rumbo al proceso electoral de 2027, la presidenta estatal de Morena aseguró que el partido prioriza la unidad y el proyecto de transformación, por encima de intereses personales, y que las diferencias de opinión no implican rupturas automáticas.

Reiteró que, aunque el calendario electoral avanzará en su momento, la prioridad actual es defender la legalidad, la democracia y el sentido ético de las leyes, una postura que —recordó— también ha sido expresada recientemente por la presidenta de la República al referirse en dos ocasiones al tema durante la semana.