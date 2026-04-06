Morena tiene actitud fascista: Salazar Sáenz
Eliminar a quienes no piensan igual no es democrático, señala el exsenador panista
Un sistema político que piensa aniquilar a los que piensan diferente no es democrático, sino fascista, pero hay confianza en que entre los mismos de Morena tengan diferencias y todo reino dividido sucumbe, advirtió Francisco Xavier Salazar Sáenz, exsenador de la república en el sexenio 1994-2000.
Precisó que el hecho de que el sistema político actual asegure que va a acabar para siempre con la derecha en 2027, solo da señales preocupantes de que no quiere un país en la democracia, sino sumido en una imposición fascista como ocurrió hace 80 años en Europa.
Dijo que lo que está ocurriendo con estos grupos que tratan de eliminar a los que no piensan igual que ellos, es depositar en esas acciones su incompetencia para resolver los problemas para los que ocupan los cargos. "Buscan otro culpable, buscan chivos expiatorios, buscan antecedentes o culpan a personas y hasta a la historia... Es que Hernán Cortés y es que Maximiliano y es que Calderón".
Comentó que el gobierno instalado no ha sido capaz de resolver los problemas de la educación, del desarrollo de la economía, ni del medio ambiente, ni de la seguridad pública.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Aseguró que la mentalidad de exterminio es típica de aquellos países que finalmente se asociaron en la Segunda Guerra Mundial para destruir culturas y naciones.
"Si lo que se quiere es que no exista la derecha, está asumiendo una actitud fascista, la que consiste en el exterminio de las personas que no piensan como ellos".
Recordó que la falta de solución a los problemas no es responsabilidad de la historia, sino de los que gobiernan en la época.
Dijo que el hecho de que se pretenda o busque el exterminio de alguien que no piensa de la misma forma, es una actitud fascista.
no te pierdas estas noticias
¿Te vas a mover este lunes? Bloqueos apuntan a carreteras clave de SLP
Redacción
Paro inicia este lunes a las 7:00
Casi 500 internos reciben tratamiento contra adicciones en La Pila
Redacción
Temazcalli atiende a internos en penal
Refuerzan vigilancia en presa Damián Carmona por alta afluencia
Redacción
Protección Civil detecta irregularidades durante operativo