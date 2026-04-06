Morena tiene actitud fascista: Salazar Sáenz

Un sistema político que piensa aniquilar a los que piensan diferente no es democrático, sino fascista, pero hay confianza en que entre los mismos de Morena tengan diferencias y todo reino dividido sucumbe, advirtió Francisco Xavier Salazar Sáenz, exsenador de la república en el sexenio 1994-2000.

Precisó que el hecho de que el sistema político actual asegure que va a acabar para siempre con la derecha en 2027, solo da señales preocupantes de que no quiere un país en la democracia, sino sumido en una imposición fascista como ocurrió hace 80 años en Europa.

Dijo que lo que está ocurriendo con estos grupos que tratan de eliminar a los que no piensan igual que ellos, es depositar en esas acciones su incompetencia para resolver los problemas para los que ocupan los cargos. "Buscan otro culpable, buscan chivos expiatorios, buscan antecedentes o culpan a personas y hasta a la historia... Es que Hernán Cortés y es que Maximiliano y es que Calderón".

Comentó que el gobierno instalado no ha sido capaz de resolver los problemas de la educación, del desarrollo de la economía, ni del medio ambiente, ni de la seguridad pública.

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Aseguró que la mentalidad de exterminio es típica de aquellos países que finalmente se asociaron en la Segunda Guerra Mundial para destruir culturas y naciones.

"Si lo que se quiere es que no exista la derecha, está asumiendo una actitud fascista, la que consiste en el exterminio de las personas que no piensan como ellos".

Recordó que la falta de solución a los problemas no es responsabilidad de la historia, sino de los que gobiernan en la época.

Dijo que el hecho de que se pretenda o busque el exterminio de alguien que no piensa de la misma forma, es una actitud fascista.