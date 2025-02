Marcharán los médicos jubilados del Hospital Central

Médicos jubilados del Hospital Regional de Alta Especialidad Ignacio Morones Prieto, antes Hospital Central, se movilizarán para presionar por el pago de sus recursos destinados a las pensiones, debido a que los ofrecimientos de las autoridades se han quedado en promesas.

Los ingresos de los jubilados fueron suspendidos por el Gobierno del Estado desde enero, y de inmediato se manifestó la inconformidad de quienes ya prestaron sus servicios para el nosocomio por más de 30 años.

La inconformidad ha sido acompañada por diferentes campañas en redes sociales, en las que se advierte de médicos y personal de enfermería que ya se jubiló y que no tiene dinero para resolver su situación económica. Los médicos reclamaron la insensibilidad del Poder Ejecutivo del Estado para resolver un problema tan grave, en el que no se trata de quienes no producen y recibirían ayuda o dádivas, sino la devolución del producto de su trabajo de toda una vida.

Precisaron que ninguna autoridad les promete depositar el dinero que se les debe y continuar con las aportaciones salariales que desde la jubilación, el gobierno debe ordenar depositar de inmediato y sin falta, para que los jubilados y pensionados tengan medios de supervivencia.

La movilización estaría programada para este miércoles, y en ella se concentrarían los trabajadores del sistema de salud que ya cumplieron sus años de vida laboral.