Ordena TEESLP notificar a aspirantes motivo de exclusión de elección judicial

El Tribunal Electoral del Estado (TEE) de San Luis Potosí ordenó a los Comités de Evaluación de los tres Poderes del Estado, notificar a tres aspirantes el motivo por el cual fueron excluidos de las listas de elegibilidad, siendo que cumplieron con todos los requisitos requeridos.

Rosa Hilda Fernández de la Fuente, Luis Alejandro Velázquez Govea y Moisés Rodríguez Tobías impugnaron, de manera separada, a los Comités de Evaluación en cuya convocatoria concursaron por una candidatura en el Poder Judicial.

Alegan que cumplen con todos los requisitos establecidos en las convocatorias de cada comité para ser considerados elegibles, sin embargo, no fueron tomados en cuenta.

En las sentencias, emitidas el día de ayer por la noche, se establece que los inconformes no fueron notificados de los motivos por los cuales no formaron parte de las listas de elegibilidad, siendo que los Comités de Evaluación están obligados a trasparentar, no solo la lista que contiene los nombres de las personas que resultaron elegibles para participar en el proceso electoral local extraordinario 2025, sino también hacer del

conocimiento público la razones y motivos, por el cuál, las personas no elegibles no reunieron los requisitos respectivos.

En el caso del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, se añadió un párrafo en la lista de elegibilidad donde se explica que, por un término de cinco días hábiles, los aspirantes no elegidos podrán recoger su respectivo dictamen de inelegibilidad en el domicilio del Comité, con previa cita, acto que se consideró como violatorio de los derechos de los participantes.

En los tres casos, el TEE resolvió obligar a los Comités de Evaluación para que, en un plazo de 12 horas a partir de que sean notificados de la sentencia, remitan a los agraviados sus respectivos dictámenes de inelegibilidad.