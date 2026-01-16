Muere a sus 92 años Guillermo Fonseca Álvarez

El exgobernador y exalcalde de la capital, Guillermo Fonseca Álvarez, falleció este jueves por la mañana a la edad de 92 años, confirmó desde temprana ahora su hija Laura Fonseca Leal.

Sus restos mortales son velados en conocida funeraria de la avenida Muñoz.

Hasta el último día de su vida fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ejerció el cargo de gobernador del 26 de septiembre de 1973 al 25 de septiembre de 1979.

Fue diputado federal del primero de septiembre de 1985 al 31 de agosto de 1988. También fue senador de la República del primero de septiembre de 1970 al 19 de febrero de 1973.

Fonseca Álvarez logró varios hitos en la historia del desarrollo de San Luis Potosí, que incluyeron la construcción y puesta en operación del Centro de Abastos, que apenas el 12 de diciembre cumplió 50 años desde que llegaron los mayoristas y se incorporaron a las bodegas quienes mantenían una pequeña Central de Abastos en la calle Escobedo del centro histórico de la capital.

También entre su obra se encuentra la construcción del Mercado República, inaugurado el 16 de septiembre de 1975, pero abierto al público el 9 de febrero de 1976 (cumplirá medio siglo).

A Guillermo Fonseca Álvarez se le atribuyen más de 3 mil 670 acciones en beneficio de todos potosinos, entre las que sobresalen obras como la Casa del Campesino, la Unidad del Hábitat de Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la la Unidad Administrativa y Seguridad Pública, Edificio de Pensiones con el estacionamiento actualmente opera en la calle independencia, la apertura del Archivo Histórico del Estado "Lic. Antonio Rocha Cordero", los mercados Revolución y República, Centro de Abastos, Hospital Militar, la apertura y construcción de la avenida Eje Vial Ponciano Arriaga, el Centro Recreativo Femenino, el Centro de Difusión Cultural ahora denominado "Raúl Gamboa Cantón" del Instituto Potosino de Bellas Artes (IPBA), Casas Hogar para Niñas "Rosario Castellanos" y el sistema de riego Pujal Coy para los productores de la Zona Huasteca.

Cursó sus estudios de preparatoria en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y se tituló del licenciado en derecho en la Escuela de Jurisprudencia de la misma institución.

Además, en la vida política fue coordinador de la campaña presidencial de Luis Echeverría Álvarez en San Luis Potosí y continuó con el escenario de tranquilidad política y de acuerdos luego de la primera etapa del movimiento encabezado por Salvador Nava Martínez. Se le conoció como demócrata y también responsable de mantener la paz política en el estado.

Ocupó diversos cargos dentro del Partido Revolucionario Institucional y participó en cargos relacionados con la infraestructura educativa y la administración de la Secretaría de Salud Federal.