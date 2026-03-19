Muere Rosa Helia Villa de Mebius

Este miércoles por la tarde, falleció la exdelegada del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, la potosina Rosa

Helia Villa de Mebius, a los 88 años de edad. La mujer férrea defensora de la cultura potosina, era nieta del prócer revolucionario Pancho Villa.

Desde hace algún tiempo, la intelectual nacida el 2 de septiembre de 1938, era cónsul honoraria de Francia en San Luis Potosí.

Después de años de historias verbales contadas como tradición oral, la propia Rosa Helia presentó un libro que da cuenta de la biografía de su abuelo y de su descendencia familiar.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La intelectual desarrolló trabajo operativo y de defensa de la cultura en la Casa de la Cultura, ahora conocida como Museo Francisco Cossío, fue colaboradora de Relaciones Públicas de Gobierno del Estado y desempeñó diversos cargos administrativos en el área de la cultura y las artes.

Se desempeñó como escritora, historiadora y catedrática, pero también se le consideraba con las virtudes necesarias para representar a Francia en San Luis Potosí y así fue reconocida.

Representó un papel destacado como escritora, historiadora

y catedrática.

Colaboró en diarios locales y fue jurado del Premio Estatal de Periodismo.

El 15 de octubre de 2015, presentó un libro denominado "Itinerarios de una pasión; historia general del General Francisco Villa". Ella era nieta de Guadalupe Coss, de Ciudad Guerrero en el estado de Chihuahua, con quien Villa se casó por la iglesia el 16 de mayo de 1914.

El hijo del matrimonio fue Octavio Villa Coss, quien a su vez fue papá de Rosa Helia Villa de Mebius. El apellido Villa se conservó en lugar del real Arango porque así lo dispuso el general, al contraer matrimonio.