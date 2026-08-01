Pierde la GCE 7 elementos por violencia
La región Huasteca concentra más de la mitad de las muertes de policías estatales en 2026.
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La región Huasteca concentra cuatro de los siete elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) que han muerto en ataques armados durante el cumplimiento de sus funciones en lo que va de 2026, de acuerdo con un recuento elaborado a partir de notas periodísticas sobre las agresiones registradas contra la corporación en San Luis Potosí.
Ataques armados en la región Huasteca y otras zonas
El registro identifica cuatro ataques ocurridos entre marzo y julio en Villa Juárez, Tamazunchale, San Ciro de Acosta y la delegación La Pila. En esos hechos perdieron la vida Alejandro Niño González, Miguel Ángel Sanjuan Aguilar, Raúl Eduardo Ortega Gallegos, José Mercedes Fuentes Quezada, Michelle Stevens Martínez, Jesús Salazar Santos y Mariano Martínez Bautista.
Del total de víctimas, cuatro eran originarias de Ciudad Valles o mantenían un vínculo con ese municipio, por lo que esa zona concentra más de la mitad de las bajas registradas por la corporación estatal durante el año. Los otros casos corresponden a ataques ocurridos en las regiones Media y Centro del estado.
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Ataque más letal en la delegación La Pila
El ataque con el mayor número de víctimas se registró el 26 de julio en la comunidad Cerrito de la Cruz, perteneciente a la delegación La Pila, donde tres policías estatales murieron durante una agresión armada mientras realizaban labores de patrullaje. Antes de ese hecho ya se habían documentado ataques con saldo mortal ocurridos en Villa Juárez, Tamazunchale y San Ciro de Acosta.
El recuento considera únicamente a los policías estatales fallecidos en agresiones armadas durante el desempeño de sus funciones.
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