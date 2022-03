Mujer denuncia a policías municipales de SLP por detención ilegal

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 9 (EL UNIVERSAL).- En una entrevista con la señora Xóchitl, madre de Silvia, narró cómo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana detuvieron a su hija de forma arbitraria, no le brindaron atención médica y como la revictimizaron tras ser agredida físicamente por su exesposo.

La noche del lunes 7 de marzo la señora Xóchitl recibió una llamada, una mujer le avisaba que "Bicho" estaba matando a Silvia, por lo que fue a la casa donde vivía su hija. Ella entró y encontró a Silvia en el piso con su bebé de un año y medio de edad, Oscar Enrique "N" la estaba golpeando. Xóchitl sacó al niño, lo subió en su carro y regresó por su hija.

Cerca de la casa había dos patrullas de la Policía Vial de la capital, ella pidió apoyo a los agentes, que detuvieron a Oscar Ernesto "N" por golpear a su hija, en tono de indiferencia los policías le contestaron "no lo puedo detener porque es un pleito de pareja, que ellos se arreglen". En ese momento llegaron el tío y hermano del agresor, les dieron dinero a los elementos, denunció la madre de la víctima.

Dos patrullas, la 5810 y 5700 de la Policía Vial, obstruyeron el paso del carro de la señora Xóchitl y le dijeron que se llevarían detenida a Silvia por lesiones, porque ella había golpeado a una señora.

La joven, de 21 años de edad, fue trasladada a la Comandancia Central de Abastos, con todo y su bebé a quien amamantaba al momento de subirla a la unidad 5700, además ocho policías varones, ninguna mujer, arrestaron a Silvia.

La madre de la joven pidió que su hija fuera atendida por paramédicos o que les prestara apoyo la Unidad de Género, pero dijeron que no había, "la nueva administración la quitó". Una vez en la comandancia un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) le pidió a la médico legista, Erika Beatriz Castillo Ipiña, que medicara a Silvia para el dolor, a lo que le contestaron: "nada más se está haciendo".

Silvia estuvo por horas con el brazo izquierdo sin ser inmovilizado, aun así, la hicieron subir las escaleras de la comandancia varias veces. Alrededor de las 5:30 horas del martes 8 de marzo fue trasladada a la Fiscalía General del Estado, ahí no la quisieron recibir "porque estaba muy golpeada", fue así que la llevaron al Hospital Central, al no haber lugar terminó internada a las 9:00 horas, bajo custodia, en el Clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los agentes municipales dijeron a los doctores del IMSS que las lesiones que presentaba Silvia las había sufrido en un accidente automovilístico. Fue hasta las 15:00 horas del martes 8 de marzo cuando llegó al hospital un ministerio público y dejó en libertad a Silvia, porque la detención había sido ilegal. Sus familiares pasaron por ella, donde los médicos les señalaron que los policías habían dicho que las lesiones fueron en un accidente y actuaron de manera negligente al no atender a la joven de manera oportuna. Al salir de la clínica se unieron al contingente de mujeres que se movilizaba en el Centro Histórico.

Dos de los policías, que detuvieron de manera ilegal a Silvia, fueron identificados como Marlon "N" y Luis "N". La señora Xóchitl narró esto porque no puede creer la indolencia de las autoridades y la negligencia que cometieron los agentes al no priorizar la salud de Silvia. Anteriormente ella ya había presentado una denuncia por lesiones, pero no hay respuesta.

La mañana de este miércoles 9 de marzo se presentaron a la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas, donde ya los policías han presentado un amparo desmintiendo los hechos, además Oscar Enrique "N" fue dejado en libertad a pesar de haber intentado matar a Silvia. Como prueba de lo sucedido, proporcionaron a EL UNIVERSAL videos de la detención arbitraria y lesiones que sufrió la joven.