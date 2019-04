Municipio cobraba a vendedores sin tenerlos registrados

El director de Comercio de la alcaldía capitalina, Gabriel Andrade Córdova, aseguró que no hay tolerancia para permisos para venta en la vía pública que no son de temporada, puesto que la pasada administración dejó 78 permisos únicamente por escrito, pero en realidad hay más de 110 avaladas en aquel gobierno municipal y eso no se va a permitir.

Explicó que los desórdenes administrativos con respecto al comercio en la vía pública provienen de la administración pasada y sin embargo, es obligación del actual subsanar esos errores y por lo tanto el gobierno municipal está resuelto a no permitir ni uno.

Dijo que la regularidad administrativa más grave es que el ayuntamiento anterior lo único que hizo fue imprimir recibos de pago, pero esos vendedores no fueron incluidos en los padrones oficiales de quienes hacen la entrega-recepción.

Informó que el actual ayuntamiento no necesita ningún padrón, porque no será otorgado ni un permiso más, pero dijo suponer que los recibos de pago de aquellos comerciantes que no estaban empadronados estaban diseñados para cobrar "por fuera".

Señaló que entonces no es posible cobrar ningún permiso que no esté incluido en un padrón oficial, porque es necesario mantener un orden y porque la Dirección de Comercio no es recaudadora, sino regulatoria.

Aseguró que una vez que fue consultado con Tradiciones Potosinas, con funcionarios y ex funcionarios públicos e incluso con los medios de comunicación, no existe año alguno en que no hayan dado permisos de temporada, y en este caso no fue así.