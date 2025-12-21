Municipio de Soledad atiende brote de aguas

El Ayuntamiento de Soledad, expuso que no van a esperar más a que Interapas "se digne" atender los problemas de drenajes colapsados que afectan a residentes de este municipio, por lo que personal de la Dirección de Infraestructura Municipal, acudió a resolver directamente un socavón con fuga de aguas residuales, en el cruce de la avenida José de Gálvez con Valle de los Fantasmas.

Lo anterior, luego de que se generara un hundimiento de la superficie vehicular a causa de una fuga en la red sanitaria subterránea, lo que generó un fuerte riesgo para automovilistas, ciclistas, motociclistas y peatones.

Sobre este tema se recogió la opinión del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz quien expresó que "la problemática fue ocasionada por la falta de mantenimiento a la línea de drenaje, responsabilidad del organismo Interapas", a lo agregó: "Como ya lo hemos dicho, no vamos a esperar a que el organismo quiera apoyar a Soledad; este gobierno municipal actuará con compromiso por el bienestar de las familias y, en este caso, por la seguridad vial de miles de conductores que usan este transitado camino".

Precisó que la Dirección de Infraestructura Municipal inició los trabajos de reparación el pasado viernes 19 para garantizar que la movilidad de la zona se restablezca cuanto antes, así como el servicio de la red de drenaje. Las obras incluyen el reemplazo de tubería y la reposición del pavimento, además de otras obras complementarias.

