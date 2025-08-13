Municipio firma pacto en el Día Internacional de las Juventudes

En el marco del Día Internacional de las Juventudes, el Presidente Municipal de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, firmó el Pacto por las Juventudes, acompañado por representantes juveniles de cámaras empresariales, colectivos y asociaciones, para refrendar su compromiso de impulsar políticas públicas que respondan a las necesidades reales de este sector, generar espacios de participación activa, incluyente y segura, así como promover su desarrollo integral y reconocer su liderazgo.

Frente a cientos de jóvenes estudiantes, así como de colonias y comunidades, el alcalde Enrique Galindo, subrayó que los gobiernos no pueden tomar decisiones sin considerar la voz juvenil: “Es importante la visión de ustedes, porque quienes tenemos la responsabilidad de gobernar necesitamos escuchar y atender las necesidades de los jóvenes, que son el presente. El gobierno debe generar las condiciones para que encuentren su espacio y trabajen junto con nosotros”, afirmó el edil.

La Presidenta del Consejo Municipal de la Juventud, Teresa López Castro, destacó las acciones que este órgano deliberativo ha impulsado y las que próximamente involucrarán de manera activa, a la juventud capitalina, todas con el decidido respaldo del Alcalde.

En su intervención, Luis Raúl Hernández Herrera, integrante del Consejo, reconoció la apertura del Gobierno Municipal para tomar en cuenta la opinión de las y los jóvenes: “Estamos haciendo historia. Lo que hoy construimos marcará la pauta para las futuras generaciones; se notará que somos la capital de las juventudes”.

Finalmente, el Secretario de Bienestar Municipal, Edmundo Torrescano Medina, y el Director de Atención a la Juventud, Guillermo Rivera Morales, coincidieron en que la firma del pacto representa un paso más hacia la consolidación de una ciudad que cree en las juventudes.