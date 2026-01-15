Murió Alex Valencia, promotor cultural en SL

La comunidad artística de San Luis Potosí lamentó el fallecimiento del maestro Alejandro Valencia González, destacado periodista y crítico cultural y cinematográfico. La noticia de su deceso fue dada a conocer ayer martes, razón por la que compañeros e instituciones públicas enviaron condolencias a sus allegados.

Valencia era comunicólogo de profesión, egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UASLP, además de docente en varias instituciones educativas. Colaboró durante muchos años con instituciones de gobierno y medios de comunicación locales.

Es especialmente reconocido por el impulso que dio a la Cineteca Alameda, que dirigió entre 2010 y 2012.

También fungió, entre junio de 2003 y febrero de 2010, como jefe de Comunicación y Difusión del Museo Federico Silva.

Fue ganador del Premio Nacional de Poesía Joaquín Antonio Peñalosa de la Secretaría de Cultura en el 2001 y antes, en junio de 2000, obtuvo un Premio Estatal de Periodismo. El servicio funerario de Valencia se realizó ayer en una funeraria de la capital potosina.