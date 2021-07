Muy avanzado, rodaje de película en edificio central de la UASLP

Se encuentra muy avanzado el rodaje de la película que utiliza, entre otros escenarios, el edificio central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

La directora general de Arte y Cultura, Cynthia Valle Meade, informó que la organización del proceso de grabación es atribución exclusiva de los responsables de la producción, y la institución educativa únicamente prestó instalaciones en el propio edificio.

Cuestionada acerca de la convocatoria para contratar extras, precisó que esa también es una función de los productores, quienes se responsabiliza donde hacer los contactos con los colectivos que trabajar en la localización de las personas idóneas para el desarrollo del filme.

Cuestionada acerca de la posibilidad de que la señora Esperanza Luciotto forme parte del elenco de la película, o pudiera ser contratada en algún papel de extra, la funcionaria universitaria negó tener conocimiento de un contrato de esta naturaleza en el rodaje.

Fotos: Pulso

"La selección de los extras fue directamente responsabilidad de los productores, nosotros no tenemos nada que ver, y sé que convocaron pero no conozco si vaya a participar la mamá de Karla Pontigo en la película, pero seguramente se acercaron con ella porque es un caso como muchos, pero no creo que estén tocando temas de lugares en específico".

Si bien, desde el viernes pasado ya había preparativos para el montaje del set en el patio central, con algunos detalles propios del filme, este lunes trabajaron con mayor intensidad en la parte de grabaciones en ese sitio y en el exterior, en la fachada de la calle Álvaro Obregón, para colocar algunas adaptaciones necesarias para el escenario que montarían.

De hecho, la productora de la película es potosina y egresada de la ahora Facultad de Ciencias de la Comunicación.