Muy raros, ataques de hijos hacia madres

Frecuentemente, la violencia familiar, sobre todo de los hijos hacia los padres está ligada al alcohol y la droga, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la alcaldía de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

Añadió que la gran mayoría de los casos atendidos se refiere a actos de violencia ligados a la relación de pareja, sin embargo, consideró que la mayor parte de los casos tiene que ver con violencia ejercida del hombre hacia la mujer.

Precisó que en lo que va del año no hay ninguna atención que tenga que ver con violencia de los hijos hacia los padres, porque también se dan casos en los que ocurre hacia el papá.

En lo que va del año no se lleva atendida ninguna causa y el año pasado atendieron dos. Añadió que luego ocurre que le gana el amor de mamá a las mujeres y sólo piden la intervención para que el agresor se calme, pero no resuelven el problema de fondo.

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Explicó que pasa mucho que los propios papás no quieren proceder en contra de sus hijos y eso tiene que ver con mucha frecuencia con aspectos culturales.

Añadió que el trabajo del cuerpo de seguridad es intervenir en caso de que se presente violencia, sin embargo, aseguró que los casos de agresiones de hijos hacia las madres es mínimo. Dijo que es rarísimo que ocurran casos de agresiones directas de los hijos hacia las mamás.