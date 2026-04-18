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Nadie se responsabiliza de jauría de perros en la Industrial Aviación

Los canes han hecho de las suyas, ya sea contra transeúntes u otros animales

Por Martín Rodríguez

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Nadie se responsabiliza de jauría de perros en la Industrial Aviación

Un gato doméstico partido en dos, otros ciclistas perseguidos y jaloneados por las mandíbulas y motociclistas que en ocasiones están expuestos a sufrir un accidente, son parte de los saldos de la jauría que mantiene a raya a los vecinos de la Colonia Industrial Aviación. Es fecha que ninguna autoridad acude a recoger los animales, por lo menos para curarlos, alimentarlos y darlos en adopción.

Los vecinos difundieron fotos y videos de los perros que atacan por igual la motociclistas que a ciclistas, pero en ocasiones también afectan a los animales domésticos. "Los perros de las vías no se los tragan... solo los despedazan", citó un vecino luego de que los perros atacaron a un gato que correteaban en la Calle 2 justo la misma que fue objeto de la denuncia del miércoles pasado 

Consideraron injusto que las autoridades culpen a los propios vecinos de lo que está sucediendo, "si hasta videos hay de esos perros atacando". Los vecinos propusieron pedir a las autoridades del nivel que corresponda, que vayan por los perros y les den un resguardo digno, y que al mismo tiempo los preparen para que los reciba un hogar, obviamente separados para evitar que juntos asuman una actitud agresiva con la gente.

Uno de los vecinos comentó que mientras acudía a acompañar a su hijo a la escuela, mientras caminaba en la avenida Hernán Cortés, en un pasaje, circulaba un conductor de una motocicleta y éste te soltó con algunos jaloneos de los perros y a punto estuvo de sufrir un accidente mayor. "Y aún así dicen que no son un peligro".

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