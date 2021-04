Nava no tiene que presumir: Galindo

Enrique Galindo Ceballos, candidato de la Coalición Sí por San Luis, señaló que él prefiere que el candidato de Morena llegue a las urnas el próximo 6 de junio, que ya no se impugne la decisión que tomó el tribunal electoral federal, porque ese tema lo seguiría usando como pretexto para tener de qué hablar, "y es que no tiene nada de qué presumir de la ciudad, por eso este tema lo usa para tener de qué hablar", señaló.

Entrevistado por los medios de comunicación al respecto de la resolución de la sala regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dijo que "tenemos plena certeza de que vamos a ganar en las urnas, la gente nos manifiesta su confianza porque está convencida de nuestras propuestas".

En ese sentido, explicó que la reelección como concepto, tiene como fin premiar o castigar a quien está gobernando, si lo hace muy bien y la gente lo reconoce habrá reelección, pero si no gobernó bien, "como es el caso, si no se acercó a la ciudadanía, y eso me lo dice la gente, seguramente lo van a castigar porque no fue un buen alcalde y para eso solo hay que voltear a ver la ciudad. Hay que preguntarse si esta es la ciudad que nos quieren vender como prototipo. Yo apelo a la memoria de los potosinos, ¿cuál es la gran obra pública de este trienio?".