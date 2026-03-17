Navarro adelanta que habrá cuatro cambios en su gabinete
Los movimientos se concretarán tras la Feria Nacional de la Enchilada
El alcalde de Soledad, Juan Manuel Navarro Muñiz, anunció que tras la Feria Nacional de la Enchilada (Fenae) se realizarán ajustes en su gabinete municipal.
Acciones de la autoridad
El edil explicó que estos cambios consistirán en reacomodos de directores de distintas áreas, principalmente en aquellas que brindan atención directa a la ciudadanía.
"Sobre todo en las que son más cercanas a la gente, las que tienen mayor contacto con la ciudadanía, son en las que estaremos impulsando cambios", señaló.
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¿Qué declararon sobre los motivos de los ajustes?
Aunque no precisó cuáles dependencias serán las que presenten modificaciones, adelantó que se contemplan alrededor de cuatro movimientos, incluyendo enroques en áreas enfocadas al servicio directo de la población.
Respecto a los motivos de estos ajustes, Navarro Muñiz indicó que obedecen a una disminución en el ritmo de trabajo de algunos funcionarios, por lo que consideró necesarios estos cambios.
"Lo que vemos es que, cuando el gobierno va avanzando y funcionando, hay áreas que se relajan, se colocan en una zona de confort y disminuyen su compromiso", puntualizó.
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