Nayarit y Campeche suspenden regreso a clases presenciales

Este sábado, autoridades de la Secretaría de Educación de Nayarit informaron que "al ver que estamos en semáforo amarillo", tomaron la decisión de no regresar a clases presenciales el próximo lunes 24 de mayo, en 32 escuelas de los municipios de Huajicori, La Yesca y El Nayar.

Refirieron que la decisión de no regresar a las aulas se da tras la información proporcionada por la Secretaría de Salud federal sobre la entrada del semáforo epidemiológico amarillo en la entidad, del 24 de mayo al 7 de junio.

"Esto, promoviendo la indicación que nos dio el ciudadano gobernador (Antonio Echevarría) de salvaguardar la vida de niñas, niños y adolescentes; de los padres de familia, de las maestras y los maestros y de todo el personal de apoyo a la educación y sobre todo de la comunidad donde se iban a abrir esas 32 escuelas", señalaron.

Refirieron que los protocolos principales que deben observarse para el regreso a clases presenciales en Nayarit es que el semáforo epidemiológico esté en verde, la voluntad de los docentes, padres de familia y alumnos, y la vacuna en todos los maestros.

Raúl López, secretario de Salud en Nayarit, indicó en conferencia de prensa que ha habido un repunte de casos de coronavirus.

"Desgraciadamente volvimos a caer a semáforo amarillo. No están las condiciones de salud todavía para regresar con seguridad a clases. No es posible arriesgar la vida de los docentes o de los alumnos que van a regresar", expresó.

El Gobierno de Campeche, a través de la Secretaría de Educación (Seduc) y la Secretaría de Salud Estatal (SSA), informó que como parte de la decisión de las autoridades federales de colocar a la entidad en semáforo epidemiológico amarillo, se determinó suspender las labores en los 135 planteles del Plan Piloto para la Reactivación Escalonada Mixta de los Servicios Educativos en el estado.

La dependencia señaló que la medida atiende a lo establecido dentro del protocolo de seguridad del plan, el cual menciona que en caso de presentarse un cambio en el color del semáforo que implique el aumento de casos de Covid-19 a nivel estatal, las actividades presenciales en los centros escolares serán suspendidas.

Ante el regreso a semáforo amarillo, se informó que los servicios educativos continuarán a distancia y la reanudación de las clases presenciales será cuando el semáforo se encuentre de nuevo en verde.

La Secretaría de Salud (Ssa) actualizó este viernes el semáforo epidemiológico, en el cual ubicó 16 estados en verde, 15 en amarillo, uno en naranja y ninguno en rojo durante la semana del 23 de mayo al 6 de junio, producto de la disminución en hospitalizaciones por Covid-19 durante 18 semanas.