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Necesarias 100 Ha para el aeropuerto de Tamuín

La pista de aterrizaje tendría una longitud de 2 Km.

Por Martín Rodríguez

Marzo 20, 2026 03:00 a.m.
A
Necesarias 100 Ha para el aeropuerto de Tamuín

Se requerirán por lo menos cien hectáreas de terreno para una pista de 2 kilómetros de longitud en el aeropuerto de Tamuín, informó el secretario de desarrollo económico de Gobierno del Estado (Sedeco) Jesús Salvador González Martínez.

Explicó que el proyecto vigente del aeropuerto no contempla derribar infraestructura de ningún tipo, es decir no habrá afectaciones a terceros y aprovecharán las áreas consideradas desde un principio, polígono en el que no se encuentra instalación de ningún tipo de infraestructura educativa o de cualquier otro uso. 

Aseguró que en el sentido del proceso constructivo, del impacto de su área y de la extensión territorial, se trata de un proyecto completamente amigable con la sociedad y con el medio ambiente, será un espacio que recuperará una función logística en la Zona Huasteca.

Añadió que por lo menos hay cien hectáreas de terreno extras para la ampliación de la pista del aeropuerto, puesto que ahora me dirá casi dos kilómetros y medio.

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Explicó que el proyecto ya contempla la posibilidad de la llegada directa de aviones de mayor tamaño, lo que permitirá explotar la zona turística y movilizar la economía de todo el sector, también por el lado de los servicios y el turismo, como parte de los motores del desarrollo económico del Estado.

Recordó que el aeropuerto es la puerta de entrada a la riviera huasteca que está en proceso de desarrollo.

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