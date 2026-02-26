Negocia CTM alzas salariales de hasta el 8%

Los 287 sindicatos adheridos a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) a nivel local se encuentran en la etapa de renegociación de sus contratos colectivos de trabajo, con propuestas de incrementos de alrededor de 7 u 8 por ciento directo al salario para aplicar en las empresas de San Luis Potosí.

El secretario general de la CTM en la entidad, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, comentó que en las revisiones de contrato colectivo ya hay un nuevo procedimiento que obliga a los sindicatos a someter a consulta los términos del documento y tomar el parecer de los trabajadores sindicalizados.

Agregó que lo que se hacía en una semana, ahora tiene que realizarse en dos meses, porque la preparación de las consultas se lleva 22 días, a las que tiene que agregarse la negociación y las siguientes etapas procesales, que incluyen el cierre de las negociaciones.

El dirigente de la central obrera dijo que van bien en las negociaciones en todos los sindicatos con sus respectivos sectores patronales, por lo que encontraron resultados que van en revisiones de 7 y 8 por ciento de incremento salarial y entre 2 y 3 puntos aplicados a las prestaciones.

Estos términos de negociación se encuentran en todas las empresas donde la CTM ostenta la titularidad del contrato colectivo de trabajo, el 90 por ciento de ellas ligadas a la industria automotriz.

La CTM revisa los contratos colectivos de trabajo de manera regional a lo que por su cuenta promueven otros sindicatos que no están adheridos en una central obrera.