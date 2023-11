Ni "Lupe" Torres ni "Nacho" Morquecho se pueden ir: Gallardo

De cara al inicio del proceso electoral 2023-2024 y la elección de aspirantes a diversos cargos de elección popular, José Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG) y Juan Ignacio Morquecho, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) no tendrán autorización de buscar alguna candidatura.

Así lo anunció el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona, quien explicó que ambos funcionarios estatales tienen muchas encomiendas por atender, por lo tanto, no pueden separarse de la administración.

No obstante, matizó que, si desean separarse deberán oficializarlo de manera definitiva, pues ya no tendrán oportunidad de regresar al Gobierno del Estado.

“Sí hay perfiles que muy difícilmente puedan participar en la elección. 'Lupe' Torres tampoco le vamos a dar permiso de que salga a competir, esa es una realidad; igual que Nacho. O sea, hay perfiles que no van a salir (…) no es que sean indispensables. Simplemente que en los planes del gobierno no está que se muevan esos puestos”, comentó.

Reiteró que los diputados federales Sonia Mendoza Díaz y Gilberto Hernández Villafuerte, y Juan Carlos Valladares Eichelmann, titular de la Sedeco son algunos de los perfiles a la candidatura por la presidencia municipal capitalina, mientras que el diputado federal Juan Manuel Navarro Muñiz al gobierno de Soledad de Graciano Sánchez.

“Hay quienes sacaban a Morquecho y yo le dije a Morquecho que se ponga a trabajar, mejor. Morquecho tiene muchas cosas que hacer. Lo dejo en claro, porque luego después ya me lo traen por todos lados", señaló.