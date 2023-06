Niega Aguilar que iniciativa tenga “jiribilla”

El diputado Juan Francisco Aguilar Hernández, quien propuso disminuir de un año a 90 días, el plazo para que diputados, alcaldes, secretarios de despacho o el fiscal general del estado renuncien a su cargo antes de ser propuestos como magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado aseguró que la iniciativa no tiene dedicatoria.

Sin embargo, de aprobarse el retiro de ese candado, él mismo, así como sus compañeras y compañeros de Legislatura podrían beneficiarse del cambio.

Aunque la propuesta inicial era fijar en 90 días el plazo para separarse, en la reciente reunión de la comisión de puntos constitucionales, se aprobó que el plazo se disminuyera a sólo 45 días. El proyecto se remitió además a las comisiones legislativas de justicia y gobernación para continuar el estudio.

“Se ven moros con tranchetes en esto. No tiene ningún mensaje directo. Lo único cierto, es que hay una armonización a la Constitución federal, donde la Constitución federal sí te maneja 90 días si eres diputado federal o senador se puedan separar al cargo para ir a la Suprema Corte”, argumentó.

Cuestionado sobre si una vez que concluya su encargo de diputado podría aparecer en las ternas para una magistratura, dijo “hasta el día hoy el Ejecutivo no me ha dicho nada al respecto”.

“Insisto, es una iniciativa que no trae nombre, no trae nada; es una armonización para que no se vulneren derechos humanos”, insistió.