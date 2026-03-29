Niega el Interapas haya agua sucia en la Miguel Velázquez

El Organismo Intermunicipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, de los municipios de Cerro de San Pedro, San Luis potosí y Soledad de Graciano Sánchez, informa que, tras una revisión de sus sistemas de reportes y de los registros de la Unidad de Atención Social de Interapas, no se cuenta con antecedentes o reportes relacionados con una posible contaminación de agua en la colonia Miguel Velázquez en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

No obstante, el organismo mantiene disposición permanente para atender cualquier situación que pudiera afectar la calidad del servicio, por lo que se invita a la ciudadanía a realizar sus reportes a través de los canales oficiales como es el número de Acuatel 4441236400 o a través de todas sus plataformas en redes sociales, para su debida atención.