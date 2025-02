Niega Galindo incremento de inseguridad en Avenida Carranza

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, señaló que como resultado de los recientes cristalazos que se registraron en la avenida Venustiano Carranza, los detenidos corresponden a personas en situación de calle y recalcó que no hay un incremento en la inseguridad de la zona.

"Tenemos muy identificados a los responsables, de hecho son un par de personas que ya han estado detenidas varias veces y son personas en situación de calle, que luego ya están desesperadas, pero ya está interviniendo Seguridad Pública con ellos", expresó.

Insistió en que no existe un tema de inseguridad general en el corredor comercial, "a veces uno o dos eventos no vuelve una zona insegura, pasaron un par de cosas que lamento, pero eso no la vuelve insegura, al contrario, es una zona que hemos cuidado mucho".

Con respecto a la persona que fue localizada sin vida en el inmueble abandonado de la avenida Carranza entre Benigno Arriaga y Tomasa Estévez, Galindo Ceballos señaló que ya se ha buscado a los dueños de la casona e incluso se les ha ofrecido pagar por la misma y restaurarla, sin embargo, no se ha tenido éxito hasta el momento.