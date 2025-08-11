logo pulso
SLP

Niega Galindo que obra se concentre en el poniente (video)

Refirió que en su administración se han atendido los puntos con mayor rezago

Por Rolando Morales

Agosto 11, 2025 12:39 p.m.
A
Enrique Galindo Ceballos/Foto: Omar Hernández-Pulso

Enrique Galindo Ceballos/Foto: Omar Hernández-Pulso

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, negó que la obra pública municipal se concentre en un solo espacio de la ciudad, pues refirió que en su administración se han atendido los puntos con mayor rezago.

Esto, luego de que el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, afirmó que la administración capitalina focaliza sus acciones de obra pública en el poniente de la ciudad, al punto de qué zonas con mayor rezago social, como el norte de la capital, se mantienen en el abandono.

"Las últimas quince obras que he arrancado, ninguna es en el poniente de la ciudad, fueron en el norte y en el sur, así como en el oriente, de las cinco obras que avanzamos 5 son en el norte, en Imperio Azteca, y una en el sur, en la colonia Santa Fe", precisó el alcalde.

Señaló que existe un plan para arrancar cerca de 40 obras, de las cuales ya han iniciado los trabajos de rehabilitación en al menos 12 puntos de la capital, lo que implica un arranque semanal de al menos 3 obras. Sin embargo, puntualizó que la zona poniente también deber ser atendida, puesto que existen necesidades en ese este cuadrante.

"El norte es el más deprimido, el más abandonado por años. Es en el que más obra he hecho, también debo decirlo, las grandes avenidas fueron allá, Hernán Cortés, Papagayo, Suscito- Morales y una gran cantidad de calles en María Cecilia, muchísimos lugares. Más de 180 obras hemos hecho en tres años y medio", concluyó el alcalde de la capital potosina.

