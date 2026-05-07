logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Fotogalería

MAMÁS SORPRENDEN A SUS HIJOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Niega Gallardo tenga deuda con la UASLP

Por Rolando Morales

Mayo 07, 2026 03:00 a.m.
A
Niega Gallardo tenga deuda con la UASLP

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona rechazó que exista un adeudo estatal en los recursos destinados a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), pese a los señalamientos del rector Alejandro Javier Zermeño Guerra y a los datos reportados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El mandatario aseguró que su administración ha cumplido con las ministraciones de manera regular, conforme a lo establecido e incluso afirmó que a inicios de año se brindó apoyo extraordinario a la institución. "En enero les prestamos dinero; en marzo o abril ya se empezó a pagar ese recurso", sostuvo, al insistir en que las finanzas estatales con la universidad "van bien".

Atribuyó las diferencias a posibles desacuerdos con la forma en que se administran los recursos al interior de la universidad. Señaló que el presupuesto estatal ya está asignado y consideró que cualquier desajuste derivaría de decisiones internas, como el incremento en gastos, bonos o nómina. 

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Por ahora, no se configuran campañas anticipadas: Guajardo
    Por ahora, no se configuran campañas anticipadas: Guajardo

    Por ahora, no se configuran campañas anticipadas: Guajardo

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    Admitió que las denuncias únicamente procederían después de que haya candidatos oficiales

    Conmemoran a madres en penales de SLP
    Conmemoran a madres en penales de SLP

    Conmemoran a madres en penales de SLP

    SLP

    Redacción

    Centros penitenciarios realizaron convivencias, música y actividades familiares

    Turismo deja 404 mdp en puente largo
    Turismo deja 404 mdp en puente largo

    Turismo deja 404 mdp en puente largo

    SLP

    Redacción

    La Huasteca registró la mayor ocupación hotelera durante el periodo del 1 al 4 de mayo

    Más de 88 mil participan en simulacro nacional en SLP
    Más de 88 mil participan en simulacro nacional en SLP

    Más de 88 mil participan en simulacro nacional en SLP

    SLP

    Redacción

    El ejercicio se realizó en mil 441 inmuebles de los 59 municipios