Niega Gallardo tenga deuda con la UASLP

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona rechazó que exista un adeudo estatal en los recursos destinados a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), pese a los señalamientos del rector Alejandro Javier Zermeño Guerra y a los datos reportados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El mandatario aseguró que su administración ha cumplido con las ministraciones de manera regular, conforme a lo establecido e incluso afirmó que a inicios de año se brindó apoyo extraordinario a la institución. "En enero les prestamos dinero; en marzo o abril ya se empezó a pagar ese recurso", sostuvo, al insistir en que las finanzas estatales con la universidad "van bien".

Atribuyó las diferencias a posibles desacuerdos con la forma en que se administran los recursos al interior de la universidad. Señaló que el presupuesto estatal ya está asignado y consideró que cualquier desajuste derivaría de decisiones internas, como el incremento en gastos, bonos o nómina.