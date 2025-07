Niega GM adeudos de predial y otros impuestos

El presidente municipal de Villa de Reyes, Ismael Hernández Martínez, declaró hace unos días que más del 50% de las empresas asentadas en el municipio no cubren el impuesto predial, debido a acuerdos heredados por administraciones anteriores que les otorgaron exenciones fiscales, entre ellas, mencionó a la armadora General Motors, que, según sus palabras, mantiene desde hace al menos seis años un conflicto legal con el ayuntamiento por la negativa a pagar este y otros gravámenes municipales.

Tras estas declaraciones, General Motors hizo llegar su postura por escrito a EL UNIVERSAL, señalando que la empresa cumple con todas sus obligaciones fiscales.

"GM está al corriente en San Luis Potosí y actúa siempre en apego a la normatividad vigente, tanto en el ámbito federal como en el estatal y municipal", indicaron.

La automotriz agregó que mantiene comunicación constante con las autoridades para asegurar transparencia en todos sus procesos administrativos.

No obstante, cuando este medio solicitó una entrevista directa con representantes de la empresa, para abundar sobre el tema, la automotriz no accedió: "No es posible atender por cuestiones de agenda", se informó.

Cabe destacar que Villa de Reyes alberga uno de los corredores industriales más importantes del estado, con decenas de empresas nacionales y extranjeras instaladas en sus parques industriales.