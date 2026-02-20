logo pulso
SLP

Niega RGC deterioro financiero

Señala el gobernador que hay una lectura errada sobre la cifra del endeudamiento

Por Samuel Moreno

Febrero 20, 2026 03:00 a.m.
A
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, rechazó que el incremento del pasivo estatal señalado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) refleje un deterioro financiero de la entidad, y sostuvo que se trata de una lectura equivocada de las cifras oficiales.

Lo anterior luego de que un análisis del organismo federal ubicara a San Luis Potosí como el segundo estado con mayor crecimiento real de su deuda, con un aumento de 26.7 por ciento, sólo por debajo de Querétaro, cuyo pasivo creció 50 por ciento.

En respuesta, el mandatario potosino aseguró que el señalamiento obedece a interpretaciones erróneas y a un contexto heredado de administraciones anteriores. "Desgraciadamente vivimos en un entorno donde todavía la maldita herencia pesa mucho, donde todavía hay gente malinterpretando las cifras de la Auditoría Superior", afirmó.

Gallardo Cardona argumentó que tanto San Luis Potosí como Querétaro encabezan el crecimiento económico en la Región Centro del país, por lo que consideró que los datos han sido utilizados para "manchar" el desempeño de ambos gobiernos. Según dijo, el aumento del pasivo no refleja necesariamente un deterioro financiero, sino que debe analizarse junto con otros indicadores económicos.

El titular del Ejecutivo estatal también desestimó responder a las críticas específicas, al señalar que provienen —según su versión— de una sola persona que interpreta las cifras de forma interesada. "No es la realidad de lo que sucede y yo no le pienso contestar a esa persona", declaró.

Finalmente, sostuvo que su administración no entrará en confrontaciones públicas por este tema y reiteró que el gobierno estatal continuará enfocado en sus programas y proyectos, pese a lo que calificó como intentos de desacreditación basados en datos mal entendidos.

