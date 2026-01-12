logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Niegan despidos injustificados en el Ayuntamiento de SL

Por Rolando Morales

Enero 12, 2026 03:00 a.m.
A
Niegan despidos injustificados en el Ayuntamiento de SL

Tanto el alcalde Enrique Galindo Ceballos como la Contralora Interna del Ayuntamiento capitalino, Gabriela López y López, rechazaron que existan despidos injustificados al interior de la administración municipal, pese a los laudos laborales que la organización Ciudadanos Observando exhibió recientemente.

La Contralora explicó que los casos señalados están siendo revisados por la Unidad Investigadora, la cual determinará si hubo o no responsabilidades administrativas en cada procedimiento. "Se están investigando los casos en particular (...) estamos a la espera de que esa autoridad determine qué va a suceder", señaló. Sobre el número de personas separadas del cargo, indicó que el 

dato corresponde exclusivamente a Oficialía Mayor y Recursos Humanos.

Por su parte, el alcalde Enrique Galindo negó categóricamente la existencia de despidos injustificados y afirmó que la mayoría de los ajustes laborales corresponden al término natural de contratos de prestación de servicios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"No es tal (...) no son despidos ni injustificados. En muchos casos son contratos que se terminaron", declaró.

Galindo sostuvo que los movimientos de personal son comunes en todas las administraciones y pidió a quienes tengan dudas acudir directamente al Ayuntamiento donde aseguró pueden revisarse los contratos involucrados.  "Yo los invito a que se acerquen con nosotros y les enseñamos los contratos, no hay absolutamente ningún problema", enfatizó.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias
    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    Frente frío 27 arrecia con bajas temperaturas y lluvias

    SLP

    El Universal

    Conagua emite alerta por frente frío 27 y pronostica lluvias intensas en varias regiones de México

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más
    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    Decretan área natural en Villa Hidalgo y avanzan estudios para cuatro zonas más

    SLP

    Samuel Moreno

    Segam trabaja en la ampliación de zonas protegidas para conservar la biodiversidad en San Luis Potosí.

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica
    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    Pide Interapas no modificar infraestructura hídrica

    SLP

    Rolando Morales

    Interapas destaca la importancia de proteger la infraestructura hidráulica pública para garantizar la seguridad del suministro

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales
    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    Dirección del agua llena depósitos comunitarios en zonas rurales

    SLP

    Rolando Morales

    El servicio municipal asegura el suministro de agua en diversas localidades.