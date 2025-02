Niegan en Congreso dobleteo de Oyarvide Ibarra

Cuauhtli Badillo Moreno, diputado presidente de la Mesa Directiva de Congreso del Estado, negó que René Oyarvide Ibarra haya cobrado como auxiliar en el Congreso del Estado al mismo tiempo en que se desempeñaba como secretarios general de Villa de Pozos, puesto que ocupó desde octubre de 2024.

Esto, a pesar de que en la Plataforma Estatal de Transparencia es posible ver que Oyarvide Ibarra cobró 50 mil pesos al mes como auxiliar general en el Poder Legislativo, aún después de haber sido contratado en el nuevo municipio.

"Yo creo que no hubo dualidad, ni cobró aquí, ni cobró allá, eso sí lo tengo seguro", declaró.

Badillo Moreno señaló que, de acuerdo a su información, el exdiputado y funcionario legislativo no está cobrando en el Congreso "desde hace un tiempo", y que sólo cobra su sueldo como funcionario municipal.

Además, aseguró que los servidores de Villa de Pozos no percibieron ingresos sino hasta iniciar el año.

"En aquella municipalidad sabemos que no empezaron a cobrar las autoridades, pues ya hasta me parece que este año, no tenían un recurso claro, y si el compañero René estaba brindando un apoyo técnico en el Congreso del Estado, pues vamos a analizar esa situación", afirmó Badillo Moreno.