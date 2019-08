Niegan que soledenses no paguen el agua por seguir ejemplo de su alcalde

La mala administración del Interapas en Soledad es la causa de los malos resultados del organismo en el municipio, señaló la regidora presidenta de la Comisión de Agua Potable del Cabildo, Gabriela Oviedo Solano.

Rechazó los dichos de la Junta de Gobierno de Interapas, encabezada por el alcalde de la capital Xavier Nava, pues dijo que "atribuir la falta de pago del servicio del agua de las familias al alcalde Gilberto Hernández Villafuerte, no sólo es irrisorio, sino además irresponsable, pero no se puede esperar más de quien prefiere cobijar y apapachar a los grandes empresarios que adeudan millonarias cantidades por el servicio del agua y es insensible ante las necesidades de la gente", acusó.

Indicó que este tipo de señalamientos dejan entrever además ignorancia, pues existe en el Interapas un área de comercialización que es la encargada de generar estrategias para el cobro efectivo del servicio de agua potable, mismo que es inoperante.

"La realidad es que las familias no tienen agua potable, no reciben el servicio ni por la red ni a través de pipas, pero siempre hay una justificación de la delegada ante su inoperancia, "ella se lava las manos, incluso responsabilizando a la dirección general del organismo, si en el interior del mismo genera división, qué se pueden esperar los ciudadanos", señaló.

Pese a todo esto, dijo, impulsan un incremento en la tarifa del servicio, "cuando éste es deficiente tanto en San Luis, Soledad y Cerro de San Pedro, no se justifica, es por ello, que la gente no paga algo que simplemente no recibe y es algo que como servidores públicos deben no sólo entender sino subsanar".