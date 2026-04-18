Niñas y niños sufren maltrato en los juzgados

Organizaciones civiles denunciaron que niñas y niños en San Luis Potosí enfrentan maltrato durante procesos de convivencia familiar en juzgados, en el contexto de una manifestación realizada a nivel nacional. Susana del Río, representante de la Fundación Internacional Granito de Arena en la entidad, advirtió que esta problemática también ocurre dentro del sistema del Poder Judicial.

Maltrato infantil en audiencias judiciales

Señaló que en espacios de convivencia y audiencias, no se aplica una perspectiva de infancia, a pesar de que el interés superior de la niñez es un criterio legal. Indicó que las y los menores en situación de conflicto son llevados a audiencias con adultos sin condiciones adecuadas ni personal especializado en su atención.

Aumento de casos y rezago judicial

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En el mismo sentido, José Uriel Medina Sánchez, representante de la asociación No Más Hijos Rehenes en San Luis Potosí, informó que la movilización se replicó en distintos estados para visibilizar la situación de las infancias en disputas familiares. Afirmó que el problema en la entidad va en aumento y presenta cifras preocupantes, principalmente por conflictos entre progenitores.

Detalló que actualmente la asociación acompaña cerca de 60 casos, el doble de los registrados a inicios de año, además de otras 30 personas en espera. Precisó que los casos involucran a padres, madres, abuelos y familiares, y que en varios de ellos hay más de un menor afectado.

Sobre los tiempos de resolución, indicó que los procesos pueden tardar alrededor de seis meses cuando hay acuerdos, pero en otros casos se extienden entre ocho y diez años. Añadió que existe rezago e ignorancia en las autoridades y que, incluso con acuerdos, algunos casos permanecen sin resolverse, en un contexto donde se privilegia la conciliación entre las partes.