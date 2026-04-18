logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Fotogalería

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Niñas y niños sufren maltrato en los juzgados

Colectivo señala que no se aplican criterios de perspectiva de infancia

Por Ana Paula Vázquez

Abril 18, 2026 03:00 a.m.
A
Niñas y niños sufren maltrato en los juzgados

Organizaciones civiles denunciaron que niñas y niños en San Luis Potosí enfrentan maltrato durante procesos de convivencia familiar en juzgados, en el contexto de una manifestación realizada a nivel nacional. Susana del Río, representante de la Fundación Internacional Granito de Arena en la entidad, advirtió que esta problemática también ocurre dentro del sistema del Poder Judicial.

Maltrato infantil en audiencias judiciales

Señaló que en espacios de convivencia y audiencias, no se aplica una perspectiva de infancia, a pesar de que el interés superior de la niñez es un criterio legal. Indicó que las y los menores en situación de conflicto son llevados a audiencias con adultos sin condiciones adecuadas ni personal especializado en su atención.

Aumento de casos y rezago judicial

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


En el mismo sentido, José Uriel Medina Sánchez, representante de la asociación No Más Hijos Rehenes en San Luis Potosí, informó que la movilización se replicó en distintos estados para visibilizar la situación de las infancias en disputas familiares. Afirmó que el problema en la entidad va en aumento y presenta cifras preocupantes, principalmente por conflictos entre progenitores.

Detalló que actualmente la asociación acompaña cerca de 60 casos, el doble de los registrados a inicios de año, además de otras 30 personas en espera. Precisó que los casos involucran a padres, madres, abuelos y familiares, y que en varios de ellos hay más de un menor afectado.

Sobre los tiempos de resolución, indicó que los procesos pueden tardar alrededor de seis meses cuando hay acuerdos, pero en otros casos se extienden entre ocho y diez años. Añadió que existe rezago e ignorancia en las autoridades y que, incluso con acuerdos, algunos casos permanecen sin resolverse, en un contexto donde se privilegia la conciliación entre las partes.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Cancelan concierto de Ángeles Negros en SLP; fans se quedan sin explicación
    Cancelan concierto de Ángeles Negros en SLP; fans se quedan sin explicación

    Cancelan concierto de Ángeles Negros en SLP; fans se quedan sin explicación

    SLP

    Redacción

    Fans denuncian falta de aviso y claridad

    Acuerdan alza salarial en GM y evitan huelga
    Acuerdan alza salarial en GM y evitan huelga

    Acuerdan alza salarial en GM y evitan huelga

    SLP

    Martín Rodríguez

    Más de 7 mil trabajadores recibirán alza del 11 por ciento

    SSPC respalda aumento a policías municipales
    SSPC respalda aumento a policías municipales

    SSPC respalda aumento a policías municipales

    SLP

    Redacción

    Jesús Juárez afirma que impacta en seguridad

    Refuerzan prevención de alcohol en jóvenes
    Refuerzan prevención de alcohol en jóvenes

    Refuerzan prevención de alcohol en jóvenes

    SLP

    Redacción

    Buscan reducir consumo entre estudiantes